Carabiniere ucciso: delegazione Pd a camera ardente, domani a funerali Pinotti, Oddati e altri

- Il capo della segreteria politica del Pd, Marco Miccoli, si è recato a rendere omaggio in rappresentanza del partito, insieme al deputato Filippo Sensi, alla camera ardente del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega a Piazza Monte di Pietà a Roma. Alla cerimonia funebre del giovane carabiniere, che si terrà domani a Somma Vesuviana, parteciperanno in rappresentanza della segreteria nazionale la senatrice Roberta Pinotti, responsabile politiche per la sicurezza, Nicola Oddati, responsabile Mezzogiorno Pd, in delegazione con la senatrice Valeria Valente, il deputato Raffaele Topo e l'eurodeputato Franco Roberti. Lo rende noto il Partito democratico (Com)