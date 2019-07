Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 29 luglio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: un promontorio anticiclonico avanza da Ovest, garanzia di un netto e generale miglioramento del tempo. Giornata con cieli sgombri da nubi salvo qualche nube innocua sulle Alpi e in parte sulla riviera ligure centro-orientale. Clima gradevole, senza afa. Venti deboli e mar ligure poco mosso. (Rpi)