Tav: Brunetta (FI), ennesimo teatrino, per sbloccarla mandare a casa questo governo

- "Sulla Tav assistiamo all'ennesimo triste teatrino. Niente firma, mozione, dileggio. Roba da asilo Mariuccia. Intanto l'Italia è bloccata come i tanti cantieri. Per sboccarla c'è un'unica soluzione: rimandiamoli a casa!". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. (Com)