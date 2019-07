Ambiente: ieri prima tappa del tour di eventi plastic free a Roma, anche Raggi a serata

- Ieri sera all'isola Tiberina si è tenuta la prima tappa delle Ocean night, tour di eventi plastic free organizzati in varie città italiane dall'associazione italiana giovani per l'Unesco, in collaborazione con One ocean foundation. Lo scopo è quello di sensibilizzare un sempre maggior numero di persone, in particolare le nuove generazioni, a introdurre nuove abitudini a difesa dell'ambiente, alcune delle quali volte ad evitare la dispersione delle plastiche in mare. Ieri, con il partner culturale di Isola del cinema, si è rilanciato la campagna unite4earth, partita all'Unesco Youth forum di Trieste ad aprile 2019 e oltre 200 persone hanno utilizzato il bicchiere "unite4earth" realizzato con un particolare silicone derivato della sabbia. Il bicchiere è stato dotato di un chip che permette di scaricare i contenuti della serata, limitando così la necessità di stampare materiale cartaceo. Alla serata tra gli altri ha preso parte anche la sindaca di Roma Virginia Raggi che in un post su Facebook ha scritto: "ieri abbiamo parlato del mare, una risorsa sempre più minacciata dall’inquinamento e da un uso sconsiderato della plastica. Ricordo che ogni anno finiscono in mare e negli oceani 8 milioni di tonnellate di plastica. Dobbiamo tornare a voler bene al nostro mare perché rappresenta anche una ricchezza economica: per le sue spiagge, per il settore turistico e balneare, per quello peschereccio, per i suoi porti. Come possiamo farlo? Con semplici gesti, con la collaborazione di tutti, con azioni quotidiane, piccole o grandi che siano", per poi ricordare le iniziative plastic free messe in campo dall'amministrazione capitolina. Hanno preso parte alla serata: il presidente associazione giovani per l'Unesco Antonio Libonati, il responsabile operativo One Ocean Foundation Giulio Magni, il portavoce Asvis Enrico Giovannini, il direttore di Tpi Giulio Gambino, il fondatore e autore di Casa Surace Alessio Strazzullo e nonna Rosetta, l'attrice Marianna Fontana, il compositore e pianista Francesco Taskayali e il fisarmonicista Pietro Roffi. (Rer)