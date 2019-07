Business news: Bolivia-Iran, siglato accordo in materia di nanotecnologia

- Bolivia e Iran hanno siglato un accordo strategico in materia di nanotecnologia applicata al settore della ricerca contro il cancro e per l'installazione di una fabbrica di medicinali. Lo ha annunciato il presidente boliviano Evo Morales al termine di una riunione tenuta ieri a La Paz con il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. "Abbiamo tenuto un'importante riunione con il ministro Zarif nel corso della quale abbiamo discusso sull'installazione di un laboratorio di nanotecnologia e di una fabbrica di medicinali", ha scritto Morales in un messaggio su Twitter. Il capo di Stato boliviano ha sottolineato che nell'incontro si è discusso anche di questioni commerciali. L'Iran si è mostrato "interessato a importare prodotti boliviani" e ad "ampliare i nostri mercati" ha aggiunto Morales. (Res)