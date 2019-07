Iran: Mosca chiede a rimanenti firmatari Jcpoa protezione dei progetti a Fordow e Arak

- Mosca chiede che i firmatari del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), noto anche come accordo sul nucleare iraniano, proteggano i progetti iraniani di Fordow e Arak dalle sanzioni statunitensi. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Sergej Ryabkov a seguito dell'incontro della commissione congiunta Jcpoa a Vienna, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Abbiamo esortato i partner a percepire questo lavoro come parte della responsabilità generale di tutti i partecipanti al Jcpoa. Non possiamo lasciare progetti che costituiscono, se non il nucleo del Jcpoa, ma la sua importante e molto promettente sfera di attuazione, aperta a sanzioni statunitensi. Questi progetti devono essere protetti congiuntamente, devono essere difesi, dobbiamo cercare soluzioni su come farlo anche nel peggiore dei casi", ha detto Ryabkov ai giornalisti. All'inizio della giornata, nella capitale austriaca, si è tenuta la riunione straordinaria della Commissione congiunta, in cui i rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Cina e Iran hanno discusso dei modi per salvare l'accordo. (segue) (Rum)