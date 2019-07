Iran: Mosca chiede a rimanenti firmatari Jcpoa protezione dei progetti a Fordow e Arak (3)

- Ryabkov ha anche chiarito che la discussione sul sequestro della petroliera iraniana Grace 1, vicino a Gibilterra, durante la riunione della commissione congiunta Jcpoa a Vienna, è stata intensa, sebbene non vi sia stata “comprensione reciproca”. "Non posso dire che la discussione abbia portato a una sorta di comprensione reciproca, anzi il contrario. Comunque è stato utile per chiarire le posizioni di ciascuna parte", ha aggiunto il vice capo della diplomazia di Mosca. Il 4 luglio, la Grace 1 è stata sequestrata dalle forze dell'ordine di Gibilterra e dalla Marina militare britannica mentre trasportava un carico di petrolio iraniano verso la Siria in violazione delle sanzioni contro il governo di Damasco. (Rum)