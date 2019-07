Roma: fermato per un controllo mostra falsa carta identità e ha addosso un cellulare rubato, arrestato

- I carabinieri lo hanno fermato per un controllo ma lui ha esibito una falsa carta d'identità. A finire in manette un romano di 33 anni, con l’accusa di falsa attestazione sulla propria identità ad un pubblico Ufficiale e ricettazione. L'uomo infatti prima, alla richiesta dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante ha fornito un nome falso e successivamente un documento di identità sempre falso. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso anche di un cellulare rubato, che è stato sequestrato assieme al documento di identità falso, e poi riconsegnato alla vittima. Il 33enne dopo l’arresto è stato trattenuto in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri. (Rer)