Carabiniere ucciso: anche politici in fila per omaggio a camera ardente

- Diversi i politici in fila per la camera ardente del carabiniere Mario Cerciello Rega. Per il Pd, in rappresentanza dei gruppi parlamentari, il deputato Filippo Sensi e il portavoce del segretario Zingaretti, Marco Miccoli. Per il centrodestra invece è presente la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. A breve è atteso anche l'arrivo della sindaca, Virginia Raggi.(Rer)