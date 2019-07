Bangladesh: in corso colloqui fra delegazione governo Myanmar e leader rohingya su rimpatri

- Una delegazione di alto livello del governo del Myanmar ha iniziato i colloqui con i leader rohingya nel campo profughi di Kutupalong, in Bangladesh, per garantire il rimpatrio dei membri della comunità. Lo ha detto ai media locali il commissario per i rifugiati del Bangladesh Mohammad Abul Kalam, precisando che i colloqui sono iniziati ieri e proseguono oggi. "Entrambe le parti sono sembrate positive sulla questione", ha commentato Abul Kalam, precisando che i delegati hanno discusso con i leader per diverse ore. La questione Rohingya è scoppiata nel 2017 quando circa 740 mila membri della comunità sono fuggiti da una repressione delle forze armate del Myanmar, trovando rifugio nei campi situati al confine sud-orientale del distretto bengalese di Bazar di Cox. Quello di Kutupalong è il più grande campo di rifugiati al mondo. Myanmar e Bangladesh hanno firmato un accordo di rimpatrio nel novembre 2017, ma finora nessun rohingya si è offerto volontario per tornare in Myanmar, dove il gruppo ha dovuto affrontare decenni di repressione. (segue) (Inn)