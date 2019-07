Bangladesh: in corso colloqui fra delegazione governo Myanmar e leader rohingya su rimpatri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato ha ribadito che assicurare la libertà religiosa per tutti rimane una delle priorità della politica estera degli Stati Uniti. Pompeo ha ringraziato tutti i governi per la loro partecipazione e ha sottolineato la necessità di sforzi comuni per assicurare la libertà di pensiero, di coscienza e di religione come indicato dalla costituzione degli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri del Bangladesh Momen ha sottolineato l'impegno del suo governo nell'assicurare i diritti di base alla sua popolazione. Momen ha detto che ispirato dagli ideali del Padre della Nazione e Amico del Bengala Sheikh Mujibur Rahman, il Bangladesh ha lavorato senza sosta per promuovere i diritti religiosi di tutta la popolazione. (segue) (Inn)