Bangladesh: in corso colloqui fra delegazione governo Myanmar e leader rohingya su rimpatri (4)

- Secondo il ministro, grazie alla leadership illuminata della premier Sheikh Hasina, il Bangladesh ha garantito il rispetto del pluralismo religioso e i diritti delle minoranze; il governo di Hasina ha mantenuto un approccio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di violenza e discriminazione contro le minoranze religiose e ha impedito l'avanzata dell'estremismo. Momen ha affermato che ciò ha contribuito a una crescita socioeconomica senza precedenti. Oltre e promuovere la coesistenza pacifica tra le diverse religioni, la premier ha anche incoraggiato lo slogan nazionale "Religione per l'individuo, feste per tutti", per favorire la tolleranza religiosa e creare un senso di armonia tra le diverse religioni. (Inn)