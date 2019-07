Egitto: Nilo rischia perdita 5 miliardi di metri cubi d’acqua all’anno per siccità e sprechi

- Il tratto egiziano del Fiume Nilo rischia di perdere circa 5 miliardi di metri cubi d’acqua della sua portata annuale a causa della scarsità di piogge. A lanciare l’allarme è il ministero dell’Irrigazione e delle Risorse idriche egiziano in un comunicato stampa su Facebook. Il flusso del Nilo è stato influenzato dal tasso decrescente di acqua piovana annuale sull’altopiano etiope, secondo quanto dichiarato ai media egiziani dal responsabile della divisione pianificazione del ministero delle Risorse idriche, Eman el Sayed. La quota egiziana di acque del Nilo, pari a circa 55,5 miliardi di metri cubi all’anno, proviene dall’altopiano etiope attraverso l'affluente del Nilo Azzurro che alimenta l'80 per cento dell'acqua del Nilo verso gli stati a valle: Egitto e Sudan. L'acqua piovana annuale del Nilo potrebbe diminuire nei prossimi anni a causa dei cambiamenti climatici, ha aggiunto, El Sayed, osservando che il settore ha dispositivi avanzati per misurare l'acqua piovana annuale lungo il bacino del fiume. (segue) (Cae)