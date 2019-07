Egitto: Nilo rischia perdita 5 miliardi di metri cubi d’acqua all’anno per siccità e sprechi (2)

- Il comitato del ministero dedicato a mantenere sotto controllo la portata del Nilo ha annunciato uno stato di emergenza a livello nazionale per soddisfare il fabbisogno idrico dell’Egitto, in particolare di acqua potabile. Il comitato ha inoltre diretto l'avvio di campagne per monitorare le violazioni delle regole relative alla coltivazione del riso. Il 21 maggio 2018, il presidente Abdel Fatah al Sisi ha ratificato nuovi emendamenti alla legge sull'agricoltura numero 53 del 1966, in base ai quali il governo determinerà le aree in cui coltivare alcune colture ad alto consumo idrico come riso e canna da zucchero, al fine di razionalizzarne l'utilizzo dell'acqua. L'attuale consumo egiziano di acqua potabile è pari a 11 miliardi di metri cubi all’anno, rispetto ai 7 miliardi di metri cubi degli anni precedenti, ha dichiarato il responsabile del settore dell'irrigazione del ministero delle Risorse idriche, Abdel Latif Khaled, citato dalla stampa egiziana. Nel frattempo, 8 miliardi di metri cubi vengono consumati per attività industriali. Attualmente il deficit idrico annuale dell’Egitto è pari a 21 miliardi di metri all’anno. Il consumo totale di acqua (potabile, per attività agricole e industrie) ha raggiunto i 110 miliardi di metri cubi all’anno. (Cae)