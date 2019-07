Serbia-Bosnia: sindaco di città bosniaca Drvar conferma aiuti finanziari da Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia sosterrà la città nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina di Drvar, la cui popolazione è a maggioranza serba. Lo ha detto lo stesso sindaco della città Dusica Runic secondo quanto riferito dall’emittente “N1”. Runic ha riferito di essere stata informata dell'aiuto finanziario del segretario della presidenza serba Nikola Selakovic, che ha annunciato che Vucic visiterà presto la città. Runic ha affermato che la presidenza ha stanziato circa 300mila euro per progetti infrastrutturali come la costruzione di strade e la loro illuminazione e l'acquisto di mezzi per la struttura sanitaria locale. Selakovic ha reso noto che la Serbia aiuterà anche altri comuni della Bosnia che hanno una popolazione a maggioranza serba, così come l'intera Republika Srpska, entità serba della Bosnia. Il primo cittadino di Drvar ha dichiarato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, cittadino onorario all'inizio di questo mese. (Seb)