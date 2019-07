Sanità Lazio: Ciacciarelli (FI), emergenza personale ad ospedale S. Scolastica, Zingaretti e Asl snobbano emergenza

- Al Santa Scolastica di Cassino c'è emergenza di personale medico ed infermieristico. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, di Forza Italia. "Come ogni estate - spiega in una nota - i reparti sono accorpati, gli ambulatori ridotti, e il pronto soccorso soffre. È palese che servano rinforzi, ma Regione Lazio ed Asl sembrano letteralmente snobbare l'emergenza". Ciacciarelli sottolinea che "nella distribuzione di nuovo personale sanitario hanno dimostrato un trattamento assolutamente disomogeneo, a netto svantaggio della città martire, per cui i medici di Cassino sono, giustamente in rivolta. Nella seconda città della provincia, con l'emergenza che è sotto gli occhi di tutto, hanno deciso di inviare soltanto tre nuovi medici, a fronte, invece, degli 8 che giungeranno ad Alatri e Sora. Fermo restando il fatto che l'arrivo di nuovo personale ad Alatri e Sora non può che rendermi felice e soddisfatto, ma non posso non denunciare una disparità di trattamento". E conclude: "Cassino è la seconda città della provincia per utenza, contiene il polo automobilistico più importante dell'intero centro Italia, non parliamo di un sito di second'ordine, anzi. Perché questa discriminazione? La città merita le stesse unità di medici degli altri due centri della provincia. In particolare necessità di 6 medici nell'area medica e di 4 nel pronto soccorso. Come ho annunciato, non finisce qui. In consiglio regionale presenterò a breve un'interrogazione indirizzata a Zingaretti per comprendere immediatamente perché la Regione Lazio, insieme alla Asl di Frosinone, abbia operato una palese discriminazione nei confronti di un'utenza così estesa come quella di Cassino, tenendo, ancora una volta, gli ospedali della città senza medici."(Rer)