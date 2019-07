Carabiniere ucciso: Mulè (FI), guai a guardare il dito e non la luna

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma che "è ovvio indignarsi per la foto di un sospetto omicida bendato in caserma: l'Arma dei carabinieri non ha bisogno di 'consigli' perché è in grado di agire autonomamente e cancellare quest'onta nel modo più severo. Ma guai a guardare il dito e non la luna: l'orrore per quanto accaduto al vicebrigadiere Cerciello Rega obbliga chiunque a non strumentalizzare, o peggio relativizzare, se non addirittura dimenticare, la dimensione di una tragedia. Il sacrificio del vicebrigadiere Cerciello Rega è un fatto enorme a sé al quale non va opposto un altro fatto: per rispetto alla sua memoria innanzitutto e di chi è ancora disperato per la sua scomparsa", conclude Giorgio Mulè. (Com)