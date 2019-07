Caso Orlandi: conclusi esami, nessuna struttura ossea risale a epoca successiva a 1800

- "Nel corso degli accertamenti di antropologia forense il prof. Giovanni Arcudi non ha riscontrato alcuna struttura ossea che risalga ad epoca successiva alla fine del 1800”. È quanto riferisce una comunicazione della sala stampa della Santa Sede sulla conclusione, alle ore 12:30 di oggi, delle operazioni al campo santo Teutonico nell’ambito delle incombenze istruttorie del caso di Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. La sala stampa della Santa Sede ha dato comunicazione dell’esito degli accertamenti e ribadito la “trasparente volontà” nella ricerca della verità, emersa sia con le operazioni all’interno delle mura vaticane e sia in quelle effettuate alla sede della Nunziatura in Italia. Il prof. Arcudi coadiuvato dal suo staff, alla presenza del perito di fiducia nominato dalla famiglia Orlandi, - spiega Vatican news - ha completato l’analisi morfologica dei reperti ritrovati negli ossari, diverse centinaia di strutture ossee parzialmente integre e migliaia di frammenti. Il consulente di parte ha avanzato richiesta di accertamenti di laboratorio su “circa settanta reperti ossei”; il prof. Arcudi e la sua equipe “non hanno avallato la richiesta perché le medesime strutture ossee hanno caratteri di datazione molto antichi”. Per questi motivi, i campioni sono stati repertati e trattenuti presso il comando della Gendarmeria a disposizione del promotore di Giustizia. Nel dare comunicazione di queste operazioni, la Santa Sede conferma la propria volontà di “ricerca della verità” sulla vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi e “smentisce categoricamente che questo atteggiamento di piena collaborazione e trasparenza possa in alcun modo significare, come da alcuni talvolta affermato, una ammissione implicita di responsabilità”. La ricerca della verità, si ribadisce, è “interesse” della Santa Sede e della famiglia Orlandi. (segue) (Rer)