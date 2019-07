Caso Orlandi: conclusi esami, nessuna struttura ossea risale a epoca successiva a 1800 (2)

- “La trasparente volontà della Santa Sede - prosegue la comunicazione - è peraltro già emersa”, oltre che nelle indagini e negli esami in corso al campo santo Teutonico, in quelle effettuate dalle autorità italiane, a seguito di una segnalazione della gendarmeria Vaticana, nella sede della Nunziatura in Italia, a villa Giorgina, “per le quali è stata comunicata, in data 3 luglio, la richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma”. Secondo quanto accertato dalle autorità italiane, che il 25 luglio scorso hanno avviato la procedura per la restituzione delle ossa rinvenute a villa Giorgina, la datazione dei reperti “risale ad un periodo compreso tra il 90 e 230 d.C”. Ciò smentisce “qualsiasi collegamento” con la dolorosa scomparsa di Emanuela Orlandi. Gli accertamenti di oggi, cominciati alle 9.15, seguono le ispezioni avviate l’11 luglio, con l’inizio delle procedure di apertura al Campo Santo Teutonico delle tombe delle principesse Sophie von Hohenlohe e Carlotta Federica di Mecklemburgo, morte nel XIX secolo. Non era stato rinvenuto alcun resto umano, nessuna traccia di bare o urne. La magistratura vaticana ha poi disposto l’apertura di due cavità contenenti ossa umane. Lo scorso 20 luglio sono stati quindi portati alla luce i resti di due ossari individuati in un’area attigua alle tombe delle principesse. Ieri aveva avuto inizio l'analisi morfologica dei reperti contenuti negli ossari. (Rer)