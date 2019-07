Iran: Rohani spera in “familiarità” nuovo premier britannico con Teheran per migliorare relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha espresso la speranza che la “familiarità” del nuovo premier britannico Boris Johnson con l’Iran possa contribuire a migliorare le relazioni tra Londra e Teheran. In un messaggio di congratulazioni per la nomina del nuovo primo ministro britannico, il presidente iraniano ha dichiarato: "Spero che la vostra familiarità con le questioni relative alle relazioni tra Iran e il Regno Unito e la vostra visita a Teheran (del 2017) possano essere di grande aiuto per eliminare gli ostacoli esistenti nella crescita e nell'espansione delle rispettive relazioni”, ha sottolineato Rohani. Le tensioni tra Londra e Teheran sono peggiorate questo mese a seguito del sequestro da parte delle autorità di Gibilterra della petroliera iraniana Grace 1, avvenuto il 4 luglio, a cui l’Iran ha risposto con il blocco della nave cisterna battente bandiera britannica Stena Impero lo scorso 19 luglio nelle acque dello Stretto di Hormuz.(Res)