Fisco: Gelmini (FI), governo ascolti Confedilizia e riduca tasse immobili

- "Ridurre tasse su immobili sarebbe boccata d'ossigeno per l'intero comparto, devastato da 22 miliardi di euro l'anno tra Imu e Tasi. Governo non faccia orecchie da mercante e ascolti appello di Confedilizia. Se vuole realmente abbassare le tasse, questa è una delle strade da seguire". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera. (Com)