Carabiniere ucciso: a camera ardente arriva Conte, accolto da Nistri e Raggi

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato alla camera ardente del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, il carabiniere di 35 anni ucciso due giorni fa con undici coltellate. Il premier è arrivato in piazza Trinità dei Monti dove ha salutato il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nistri, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il prefetto Gerarda Pantalone. I quattro sono entrati nella stazione dei carabinieri Farnese, dove Cerciello Rega lavorava per poi spostarsi internamente verso la cappella comunicante, in cui è allestita la camera ardente. Fuori dal palazzo intanto sono ancora almeno un migliaio le persone in fila per un omaggio, la coda di gente arriva sino a metà dei via dei Giubbonari.(Rer)