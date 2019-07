Cipro-Grecia: al via domani visita premier Mitsotakis a Nicosia (2)

- Nei giorni scorsi, il portavoce del governo di Nicosia, Prodromos Prodromou, ha definito la visita di domani del primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, a Cipro "molto importante" perché si svolge in un momento cruciale per il paese. "È una visita molto importante nel senso che è la prima visita del primo ministro e perché si svolge in questo periodo cruciale e stimolante”, ha sottolineato Prodromou. Mitsotakis ha sottolineato lo scorso 20 luglio, in occasione del 45mo anniversario dell’operazione militare turca a Cipro, che il governo della Grecia non dimentica le vittime dell’invasione turca di Cipro nel 1974 e resta dalla parte dei cittadini ciprioti nella lotta per la riunificazione dell’isola. “Non dimentichiamo le vittime dell'invasione e i sacrifici dell'ellenismo cipriota. Siamo sempre dalla parte dei nostri fratelli ciprioti nella lotta per la riunificazione di Cipro”, ha scritto Mitsotakis su Twitter. (segue) (Res)