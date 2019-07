Cipro-Grecia: al via domani visita premier Mitsotakis a Nicosia (3)

- In un messaggio diffuso in occasione della ricorrenza, il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha dichiarato che Atene “non accetta e non accetterà mai” le conseguenze dell'invasione turca. “La cessazione dell'occupazione e la ricerca di una soluzione accettabile, completa, equa, valida e funzionale della questione di Cipro, nel quadro delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'acquis europeo, è una priorità assoluta della politica estera della Grecia”, ha affermato Dendias nel messaggio, aggiungendo che “l'abolizione del sistema anacronistico delle garanzie e il ritiro delle forze occupanti sono parte integrante di una soluzione del problema di Cipro”. (segue) (Res)