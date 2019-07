Roma: Anzaldi (Pd), Raggi blocchi progetto McDonald's a Terme Caracalla e Comune rilevi vivaio

- Il Comune di Roma deve bloccare il McDrive a Terme di Caracalla e rilevare il vivaio per valutarne la futura destinazione d'uso. Lo dichiara il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi che a proposito del progetto di un McDrive alle Terme di Caracalla a Roma spiega in una nota: "Si concede di devastare una parte storica e protetta della città per non deludere un proprietario che legittimamente vuole dismettere l’attività. Ma se i proprietari del vivaio vogliono chiudere, intervenga il Comune con un progetto serio di riqualificazione. Non si cerchi la scorciatoia di McDonald’s, che in quella porzione di città non c’entra nulla. Prima di cambiare la destinazione d’uso, il Comune valuti di entrare in possesso dei terreni del vivaio, che si trovano tra le Terme di Caracalla e le Mura Aureliane, e valuti un progetto di vera valorizzazione". (Rer)