Maltempo: Coldiretti, agricoltura in ginocchio, i danni più gravi per grandine nell'Aretino

- Ammontano a milioni di euro i danni provocati all’agricoltura dall’ultima violenta ondata di maltempo con una tempesta di grandine che ha letteralmente devastato centinaia e centinaia di ettari nella provincia di Arezzo dove si registrano le perdite maggiori. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della perturbazione che ha colpito a macchia di leopardo tutta la Penisola. “La situazione è drammatica – sottolinea la Coldiretti - per tutta la parte aretina e dell’area della Valdichiana dove i danni nelle aziende colpite sono stati totali rispetto sia alla produzione di frutta che di ortaggi, ma sono stati rasi al suolo anche tabacco, girasole e mais e il maltempo ha colpito infrastrutture, come serre, causando disagi anche alle strutture agrituristiche”. (segue) (Com)