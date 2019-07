Carabiniere ucciso: silenzio e dolore sotto la pioggia per camera ardente a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un momento batte violenta la pioggia sui sampietrini, quello dopo uno scampolo di sole si affaccia a illuminare piazza Monti di Pietà. Pieno centro di Roma, a pochi passi da Campo de' Fiori. Centro di movida e allegria quand'è sera, ma che in questa domenica pomeriggio accoglie soltanto silenzio e dolore. In tanti sono in fila per salutare Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso con otto coltellate due notti fa da un ragazzo americano nel centrale quartiere Prati. La camera ardente ha appena aperto. Poco più in là nello stesso edificio, con affaccio su piazza Trinità dei Pellegrini, si trova l'ingresso della stazione Farnese dove il vicebrigadiere prestava servizio. La moglie e gli altri parenti entrano da lì, tra le lacrime. Nel deposito è parcheggiato il carro funebre che porterà la salma a Somma Vesuviana, paese d'origine del carabiniere, per i funerali di domani. Fuori dalla caserma corone di fiori, biglietti e candele che da giorni parenti, conoscenti, e semplici cittadini stanno portando in omaggio. In fila davanti alla cappella gli amici di Cerciello e molti carabinieri in congedo. I visi sono quelli di chi contempla un grande dolore, mentre nella piazza regna un silenzio quasi assoluto, interrotto ogni tanto dal click degli ombrelli che si riaprono in coro quando la pioggia ricomincia a cadere. (Rer)