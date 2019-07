Israele-Grecia: ministro Esteri Dendias, relazioni bilaterali eccellenti in tutti i campi

- Le relazioni bilaterali tra Grecia e Israele sono eccellenti in tutti i settori: politico, culturale, commerciale e d’innovazione. E’ quanto affermato dal ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, oggi in visita in Israele dopo avere incontrato il presidente israeliano Reuven Rivlin e l’omolgo Yisrael Katz e il presidente della Camera di commercio greco-israeliana, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. "Prima di tutto, sono particolarmente lieto di essere venuto in Israele. Sono lieto di vedere il presidente della Repubblica, signor Rivlin", ha detto Dendias in una dichiarazione dopo gli incontri. Il ministro ha fatto particolare riferimento alle relazioni bilaterali tra Grecia e Israele, che ha definito eccezionali. "Le nostre relazioni con Israele sono eccellenti in tutti i settori: politico, culturale, commerciale e di innovazione", ha affermato Dendias sottolineando l’impegno delle due parti per ampliare la cooperazione trilaterale, che vede la presenza di Cipro, agli Stati in un formato 3 + 1 almeno su alcune questioni. Inoltre il capo della diplomazia di Atene non ha mancato di rivolger un messaggio alla Turchia anche da Gerusalemme. “E’ inaccettabile che la sovranità e i diritti sovrani della Repubblica di Cipro vengano violati", ha affermato Dendias evidenziando come le relazioni tra Grecia e Israele siano come un fattore stabilizzante nella regione e "molto importante, se si tiene conto anche delle povere relazioni tra Israele e Turchia". Nel corso della giornata il ministro degli Esteri greco ha posto una corona a Yad Vashem, il memoriale ufficiale di Israele per le vittime dell'Olocausto. Tra gli incontri previsti nel corso della visita di Dendias, è atteso anche quello con il primo ministro Benjamin Netanyahu e con il primate della Chiesa ortodossa di Gerusalemme, Teofilo III. (Gra)