Carabiniere ucciso: Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana), galantuomo, non si infanghi il suo nome

- "Un galantuomo, una persona per bene. Un umile servitore dello Stato che ha pagato a caro prezzo per il suo lavoro". Così Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, comune d'origine del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, parla del carabiniere uscendo dalla camera ardente a Roma. "Era mio dovere essere qui oggi a rappresentare la mia città e anche come amico era giusto essere qui. A voi giornalisti dico: non infanghiamo il suo nome non lo merita. Ho visto già degli articoli stampa che non danno ragione al valore di quest'uomo", ha concluso. (Rer)