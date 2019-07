Maltempo: Zolezzi (M5s), impieghiamo percettori reddito cittadinanza per tutela ambiente

- "I cambiamenti climatici, sempre più violenti e repentini, ci impongono di porre massima attenzione alla tutela dell'ambiente, alla promozione di buone pratiche e alla lotta al dissesto idrogeologico". Alberto Zolezzi deputato M5s in commissione Ambiente, afferma che "il Movimento è da sempre impegnato su questo fronte, mettendo in campo idee, valori e proposte. Una tra tante è l'approvazione di un ordine del giorno, a mia prima firma, in cui il governo si impegna a valutare l'opportunità di promuovere attività connesse alla tutela ambientale all'interno delle ore di lavoro previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza", conclude Zolezzi. (Rin)