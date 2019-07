Turchia: rilasciati i quattro cittadini turchi rapiti in Nigeria

- Quattro cittadini turchi sono stati rilasciati oggi in Nigeria dopo otto giorni di sequestro da parte di un gruppo armato. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Anadolu”. I quattro cittadini turchi, operai in un'impresa edile secondo la stampa locale, erano stati sequestrati la scorsa settimana da uomini armati che hanno attaccato un bar dove si trovavano nel villaggio di Gbale, nello stato di Kwara. Secondo il portavoce della polizia nigeriana Frank Mba, le forze di sicurezza "sono riuscite a garantire la loro liberazione", avvenuta il 26 luglio senza il pagamento di alcun riscatto. I quattro si trovano in buona salute. Il portavoce della polizia nigeriana ha riferito che sono state arrestate tre persone sospettate di aver eseguito il sequestro e recuperato un fucile mitragliatore Ak-47. I rapimenti a sfondo di riscatto sono comuni in Nigeria, in particolare nel sud ricco di petrolio e nel nord-ovest. Le vittime di solito vengono rilasciate pochi giorni o settimane dopo il rapimento, sebbene la polizia raramente confermi il pagamento di denaro ai rapitori. All'inizio di luglio, due cittadini cinesi erano stati rapiti nello stato di Edo, nel sud. Mentre è ancora ignota la sorte dei dieci marinai turchi rapiti su un mercantile al largo della Nigeria lo scorso 16 luglio.(Res)