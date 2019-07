Carabiniere ucciso: Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana), colpito con 11 coltellate, non 8

- "Chi lo ha ucciso è un animale. Perché le coltellate non sono otto, ma undici. Ai giudici voglio dire: non siate parsimoniosi c'è bisogno di rispetto per la divisa e gli uomini che prestano la propria vita per lo Stato". Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, comune d'origine del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, uscendo dalla camera ardente a Roma.(Rer)