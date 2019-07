Messico-Honduras: Lopez Obrador, aiuteremo Tegucigalpa a creare 20 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico si è impegnato ad aiutare l'Honduras a creare entro l'anno 20 mila posti di lavoro e a sostenere i suoi produttori di caffè, come risposta alla difficile situazione generata dalla pressione migratoria nel paese e dall'impatto negativo della caduta dei prezzi internazionali del grano. "Sosterremo l'Honduras al massimo delle nostre possibilità", ha detto il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador all'omologo onduregno Juan Orlando Hernandez durante il loro incontro tenuto ieri a Minatitlan, nello stato messicano di Veracruz. Lopez Obrador non ha fornito ulteriori dettagli della proposta, ma ha evocato diverse iniziative da lui promosse in Messico per creare posti di lavoro con iniziative di formazione dei giovani e attività di piantagione di alberi, un modello che è a suo parere possibile riprodurre in Honduras. "Offriremo il nostro supporto per migliorare la produzione di caffè in tutti gli aspetti, dallo sviluppo genetico alla sua commercializzazione. Esamineremo anche il problema delle tariffe, in modo che non abbiate alcun problema a vendere caffè", ha aggiunto Obrador. (segue) (Mec)