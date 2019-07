Messico-Honduras: Lopez Obrador, aiuteremo Tegucigalpa a creare 20 mila posti di lavoro (2)

- L'impegno messicano cade un mese dopo l'accordo concluso da Città del Messico con Washington per limitare il numero di migranti diretti negli Stati Uniti. A giugno scorso, i governi del Messico e dell'Honduras hanno d'altra parte concordato di unire le loro forze combattere la migrazione irregolare e perseguire i crimini della tratta di persone e della tratta illecita di migranti. I due paesi latinoamericani hanno quindi deciso di tenere quest'anno la quinta riunione della Commissione bilaterale Honduras-Messico per discutere il lancio di progetti comuni di cooperazione nel quadro del Piano di sviluppo integrale (Pdi), un programma promosso dal Messico - e cui partecipa anche l'Honduras - per contrastare i flussi migratori verso gli Stati Uniti. Si tratta di un programma di investimenti che il presidente Lopez Obrador ha voluto stilare assieme alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), come strumento per ridurre le cause stesse della migrazione verso nord: povertà, diseguaglianze sociali e violenza. (Mec)