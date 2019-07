Carabiniere ucciso: De Poli (Udc), tutta l'Italia si fermi per un minuto, bene iniziativa Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore e presidente Udc, Antonio De Poli, propone un minuto di silenzio nazionale in memoria del carabiniere ucciso a Roma. "Domani l'Italia è in lutto - dice De Poli - e lodevole è l'iniziativa della Rai che, per un minuto, fermerà le trasmissioni televisive in ricordo del carabiniere ucciso. Tutto il Paese si fermi: a mezzogiorno, simbolicamente per un minuto: facciamolo per il sacrificio di chi se n'è andato ma anche come tributo per chi, quotidianamente, rischia la propria vita per la nostra sicurezza", conclude De Poli. (Rin)