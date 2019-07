Carabiniere ucciso: Fratoianni (Si), chi ha messo benda ad assassino ha infangato divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha messo la benda sugli occhi dell'assassino del vice brigadiere e chi ha fotografato quest'orribile scena non certo degna di uno Stato serio e democratico, non ha fatto un bel servizio alla giustizia, ha infangato la propria divisa, ha oltraggiato la memoria di chi è stato ucciso, e forse ha pure danneggiato le indagini". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra italiana. "Sono certo - prosegue Fratoianni - che i vertici dell'Arma e i magistrati sapranno come agire con tempestività ed efficacia in questo caso, e anche per evitarne altri del genere in futuro. Chi invece, come al solito, ha agito in modo irresponsabile è l'attuale ministro dell'Interno che continua a diffondere odio insieme ai suoi collaboratori e che continua a non garantire la sicurezza dei cittadini. E come lui, tutti quei politicanti come la Meloni, che pur dì raccattare qualche voto in più, non esitano a copiarlo", conclude Fratoianni. (Com)