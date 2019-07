Russia-Usa: vice ministro Esteri Ryabkov, improbabile incontro tra Lavrov e Pompeo domani a Bangkok

- Il vice ministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov ha definito “improbabile” l’incontro tra il ministro degli Esteri di Mosca Sergej Lavrov e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo a margine dell'Assemblea dei ministri degli Esteri dell'Asean, "È improbabile poiché gli orari non sono compatibili e non rimane tempo fino alla riunione", ha detto Ryabkov ripreso dai media russi. La riunione dell'Asean inizia domani a Bangkok in Tailandia e si chiuderà il 3 agosto.(Rum)