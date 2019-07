Carabiniere ucciso: la dinamica del delitto e le indagini che hanno portato all'arresto dei due americani

- Si è aperta a Roma nella cappella di piazza del Monte di Pietà la camera ardente per il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, assassinato nella notte tra giovedì e venerdì scorso mentre tentava di arrestare gli autori di un furto. In queste ore, intanto, si va a delineare, con maggiore precisione, la dinamica dei fatti e da fonti dei carabinieri, interpellate da "Agenzia Nova", è emerso che tutto ha avuto inizio con una chiamata al 112, fatta dal pusher Sergio Brugiatelli che chiedeva l'intervento dei carabinieri perché derubato del suo borsello. A quel punto una pattuglia dei carabinieri in divisa si è messa in moto verso il luogo del furto - piazza Belli a Trastevere - mentre Brugiatelli contattava nuovamente i ladri e prendeva un appuntamento, in via Pietro Cossa nel quartiere Prati di Roma, per farsi restituire il borsello. I due proponevano un "cavallo di ritorno", ovvero la restituzione del maltolto dietro compenso. E' a quel punto che sono entrati in scena il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e il suo collega Andrea Varriale, inviati in borghese per non destare sospetti sul luogo stabilito. Ma le cose si sono messe male in pochi secondi. Uno dei due giovani ha tirato fuori una baionetta americana e si è scagliato contro Cerciello Rega, mentre le pattuglie che sorvegliavano la zona sono intervenute, ma sono arrivate troppo tardi: Finnegan Lee Elder, che poi ha confessato l'accoltellamento, e Christian Gabriel Natale Hjort, che avrebbe aggredito il carabiniere Varriale, erano già in fuga. (segue) (Rer)