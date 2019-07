Carabiniere ucciso: la dinamica del delitto e le indagini che hanno portato all'arresto dei due americani (2)

- Nei giorni di indagini serrate, poi, si erano rincorsi rumors sul ruolo di Brugiatelli, si era anche ipotizzato che fosse un informatore delle forze dell'ordine. Ipotesi oggi esclusa dai carabinieri che hanno anche confermato che lo stesso aveva precedenti per rissa e rapina. Inoltre a scuotere l'opinione pubblica, stamattina, è arrivata la foto di uno dei due accusati - il cui fermo, intanto, è stato convalidato dal Gip dopo la confessione - con una benda sugli occhi. L'Arma dei Carabinieri, a seguito della circolazione della fotografia, ha avviato immediatamente un'inchiesta interna che ha permesso di risalire all'autore del bendaggio, per il quale è stato disposto il trasferimento presso un reparto non operativo. Accertamenti sono ancora in corso per risalire al militare che ha scattato la fotografia. L'autore del bendaggio ha spiegato, a quanto si è appreso dalle stesse fonti, di avere agito così per impedire al sospettato di vedere alcuni filmati relativi alle indagini e che in quel momento erano proiettati su degli schermi al plasma. La benda sugli occhi sarebbe stata tenuta non più di 5 minuti e il militare ha garantito di avere spostato in breve tempo il ragazzo - che era in attesa d'interrogatorio - in un'altra stanza. In ogni caso, la posizione dell'Arma dei Carabinieri resta quella di ferma condanna poiché "nessuna giustificazione può validare un tale episodio". (Rer)