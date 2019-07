Afghanistan: esplosione in ufficio elettorale candidato a vice presidenza, un morto e 13 feriti

- E’ di almeno 13 feriti e un morto il bilancio di un’esplosione avvenuta vicino all'ufficio elettorale di Amrullah Saleh, candidato per la vicepresidenza dell’Afghanistan insieme con l’attuale capo di Stato Ashraf Ghani, nei pressi dell'aeroporto di Kabul. I militanti avrebbero fatto esplodere un veicolo carico esplosivo alle 17 circa (ora locale) “Tutti i pazienti feriti hanno ricevuto le cure necessarie", ha scritto su Twitter Wahidullah Mayar, portavoce del ministero della Sanità pubblica afghana. Secondo quanto riferito dai media internazionali, un gruppo di quattro militanti avrebbe preso d'assalto l'ufficio elettorale del presidente in seguito all'esplosione. Successivamente il ministero dell’Interno afghano ha confermato l’attacco condotto contro l'edificio che ospita gli uffici elettorali. Ghani ha poi annunciato che Saleh è sopravvissuto all’attentato. Finora non ci sono state rivendicazioni. Oggi è iniziata nel paese la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali in programma il 28 settembre. Tra i candidati anche l’attuale capo di Stato, Ashraf Ghani. (Res)