El Salvador: Unhcr, bene adesione del paese a programma regionale di protezione sfollati

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha applaudito la decisione di El Salvador di aderire al piano di protezione regionale per le persone che sono costrette ad emigrare in America centrale. Il nuovo governo di El Salvador, riferisce la stampa locale, è il settimo paese ad aderire all'iniziativa, nota come Quadro integrale regionale di protezione e soluzione (Mirps) e volta a sostenere gli sfollati e le comunità che li ospitano: hanno infatti già aderito Messico, Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras e Panama. Il progetto mira a sostenere i migranti in settori quali quello della sicurezza, della salute e nella loro integrazione lavorativa. "Partecipando a questa iniziativa, El Salvador sta facendo un passo importante nell'assistenza e protezione degli sfollati deportati", hanno dichiarato i vertici di Unhcr, ricordando che la presenza di "maras", gruppi di giovani locali che delinquono, ha reso El Salvador uno dei paesi più violenti al mondo, causando una massiccia migrazione negli Stati Uniti. L'anno scorso, circa 46.800 salvadoregni hanno presentato domanda di asilo in diversi paesi del mondo e almeno 71.500 salvadoregni hanno emigrato al di fuori del loro paese. Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha ripetutamente assicurato che il suo obiettivo è "fare del suo paese un posto più sicuro per tutti i salvadoregni". L'Unhcr ha infine offerto il suo sostegno alle autorità salvadoregne per creare un inquadramento giuridico a questa forma di assistenza, garantendo una consulenza tecnica all'Assemblea legislativa nella stesura di leggi per proteggere gli sfollati. Sul governo ricade ora la responsabilità di stilare una tabella di marcia e proporre misure concrete per l'attuazione del programma.(Mec)