Carabiniere ucciso: ecco la dinamica dei fatti dopo la chiamata al 112 della vittima del furto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo la chiamata al 112, in cui Sergio Brugiatelli chiedeva l'intervento dei carabinieri, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, perché derubato del suo borsello, una pattuglia in divisa è partita verso il luogo del furto. Lo spiega ad "Agenzia Nova" una fonte dei Carabinieri. Nel mentre Brugiatelli contattava nuovamente i ladri e prendeva un appuntamento, in via Pietro Cossa nel quartiere Prati di Roma, per farsi restituire il borsello. E' a quel punto che entrano in scena il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e il suo collega Andrea Varriale, inviati, in borghese, sul luogo stabilito per il "cavallo di ritorno" con lo scopo di acciuffare i due ladri. Ma le cose si mettono male in pochi secondi. Uno dei due giovani tira fuori una baionetta americana e si scaglia contro Cerciello Rega, mentre le pattuglie che sorvegliavano la zona intervengono ma arrivano troppo tardi: Finnegan Lee Elder, che poi ha confessato l'accoltellamento, e Christian Gabriel Natale Hjort, che avrebbe aggredito il carabiniere Varriale, sono già in fuga. (Rer)