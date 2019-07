Carabiniere ucciso: vittima del furto ha precedenti per rapina e rissa, non è informatore

- Sergio Brugiatelli, vittima del furto del borsello e autore della chiamata al 112 da cui poi si è sviluppata tutta la vicenda culminata con l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega "non è assolutamente informatore" delle forze dell'ordine. Lo apprende "Agenzia Nova" da una fonte dei Carabinieri. Sull'uomo, che sarebbe noto per spaccio nella zona in cui è stato derubato del suo borsello, pendono vecchi precedenti per rapina e rissa ma non per spaccio, quindi non era figura nota ai Carabinieri per questo tipo di reato. (Rer)