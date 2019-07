Carabiniere ucciso: pattuglie in divisa vicine luogo aggressione, fermati sapevano di avere a che fare con militari

- Al momento dell'aggressione in cui ha perso la vita il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, nelle vicinanze di via Pietro Cossa, nel quartiere Prati a Roma, c'erano diverse pattuglie in divisa. La tempestività e la violenza dell'accoltellamento hanno però reso vano il tentativo di intervento dei Carabinieri che sorvegliavano la zona. Lo apprende "Agenzia Nova" da una fonte dei Carabinieri. Tuttavia se Finnegan Lee Elder, nel corso del primo interrogatorio ha sostenuto di non essere consapevole di avere a che fare con due carabinieri, il suo complice Christian Gabriel Natale Hjort ha confermato che Cerciello Rega e Varriale si erano presentati come militari dell'Arma. Inoltre, dal luogo in cui si è svolta l'aggressione, non è escluso che nella fuga i due possano aver percepito la presenza delle pattuglie che si apprestavano a intervenire nella zona.(Rer)