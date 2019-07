Carabiniere ucciso: accusato bendato per 5 minuti in attesa interrogatorio, condanna Arma, indagini su autore foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' confermato il trasferimento presso un reparto non operativo del militare che ha messo la benda sugli occhi di uno dei due accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, mentre per quanto riguarda l'autore della fotografia sono ancora in corso indagini interne all'Arma dei carabinieri. L'autore del bendaggio, a quanto racconta una fonte dei carabinieri ad "Agenzia Nova", ha spiegato di avere agito così per impedire al sospettato di vedere alcune immagini relative alle indagini che in quel momento erano proiettate su degli schermi al plasma. La benda sugli occhi sarebbe stata tenuta per non oltre 5 minuti, secondo il militare che ha agito in questo senso e che ha garantito di avere spostato in breve tempo il ragazzo presso un'altra stanza. A quanto si è appreso, infatti, al momento del bendaggio il sospettato era in una sala d'attesa in vista dell'interrogatorio. In ogni caso la posizione dell'Arma dei Carabinieri resta quella di ferma condanna poiché "nessuna giustificazione può validare un tale episodio". (Rer)