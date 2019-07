Carabiniere ucciso: Cerciello Rega e Varriale in borghese a "cavallo ritorno" per non insospettire autori furto

Roma, 28 lug 15:16 - (Agenzia Nova) - Dopo la chiamata al 112 il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e il collega Andre Varriale hanno raggiunto in borghese il luogo in cui era stato combinato il "cavallo di ritorno" per il borsello rutato a Sergio Brugianelli. I due si sono mossi in borghese sia perché la vicenda riguardava attività di Polizia giudiziaria, sia perché presentandosi in divisa avrebbero immediatamente insospettito i due ladri mettendoli in fuga prima di poter concludere l'arresto. E' quanto apprende "Agenzia Nova" da fonti dei carabinieri. (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Dopo la chiamata al 112 il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e il collega Andre Varriale hanno raggiunto in borghese il luogo in cui era stato combinato il "cavallo di ritorno" per il borsello rutato a Sergio Brugianelli. I due si sono mossi in borghese sia perché la vicenda riguardava attività di Polizia giudiziaria, sia perché presentandosi in divisa avrebbero immediatamente insospettito i due ladri mettendoli in fuga prima di poter concludere l'arresto. E' quanto apprende "Agenzia Nova" da fonti dei carabinieri. (Rer)