Russia: attivista Navalnyj trasferito dal carcere in ospedale dopo "forte reazione allergica"

- L'attivista russo Aleksej Navalnyj è stato trasferito questa mattina in un ospedale di Mosca dal centro di detenzione speciale dove si trovava. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Le condizioni di Navalnyj non sarebbero a rischio, stando a quanto reso noto da un portavoce della struttura ospedaliera. La portavoce di Navalnyj, Kira Yarmysh, ha scritto sul suo profilo Twitter che l'attivista ha avuto una "forte reazione allergica" che ha generato un "grave gonfiore al viso" e "un arrossamento della pelle" dell'uomo. Yarmysh ha aggiunto che non sarebbe chiara l'origine di questo attacco allergico, aggiungendo che l'uomo "non ha mai avuto una reazione allergica". Il 24 luglio l'attivista Aleksej Navalnyj è stato arrestato per 30 giorni proprio per aver annunciato lo svolgimento di dimostrazioni non autorizzate contro l'esclusione di alcuni candidati dalle elezioni di settembre alla Duma cittadina. Dieci giorni prima si è svolta una manifestazione che non ha ricevuto il consenso delle forze di sicurezza davanti alla sede della Commissione elettorale della città di Mosca. A determinare le proteste gli ostacoli posti ad alcuni candidati indipendenti cui non è stato permesso di presentarsi alle elezioni. Durante queste manifestazioni sono state arrestate 25 persone. (Rum)