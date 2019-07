Maltempo Lazio: Consiglio comunale Fiumicino, città intera in lutto per giovane vita spezzata

- Tutti i consiglieri comunali di Fiumicino, dopo i fatti della notte dovuti al maltempo, spiegano in una nota congiunta: "Non ci sono parole che possano colmare il vuoto che una tragedia come quella accaduta la scorsa notte a Focene lascia in tutti noi". E aggiungono: "La città intera è in lutto per la vita spezzata di questa giovane donna, amata e stimata da tutta la comunità. Il nostro affettuoso pensiero va a lei, alla sua famiglia, a tutte le persone che la conoscevano e alla comunità di Focene, duramente colpita dal maltempo delle ultime ore. Una località laboriosa e solidale alla quale ci stringiamo in un forte abbraccio". (Rer)