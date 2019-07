Carabiniere ucciso: De Priamo (Fd'I), tema droghe è centrale a Roma, ma Raggi ha chiuso Act

- In relazione alla barbara uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega torna centrale il tema della droghe nella Capitale. E' quanto sostiene in una nota Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fd'I che spiega che la valenza del problema "è stata decisamente sottovalutata dalla giunta Raggi". "È dal mese scorso, infatti, che la sindaca ha chiuso l'Agenzia capitolina sulle tossicodipendenze - spiega De Priamo -, una decisione che Fd'I ha fin dall'inizio denunciato e che ha portato all'inevitabile azzeramento dei servizi e al taglio dei posti di lavoro, bruciando peraltro risorse economiche che si sarebbero potute utilizzare per interventi in materia di prevenzione, provenienti sia dal bilancio capitolino che dalla Regione Lazio". De Priamo conclude: "Se da un lato è vero che il Comune in materia di sicurezza non ha le competenze dirette per intervenire, anche se va registrato il grave no dei grillini all'istituzione di una commissione speciale, dall'altro si potrebbe potenziare il contrasto alle tossicodipendenze, ma la Raggi ha preferito chiudere l'Act anziché valorizzarla". (Rer)