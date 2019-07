Hong Kong: nuovi scontri fra manifestanti e polizia, la protesta continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' caos nelle strade di Hong Kong dopo che la polizia ha caricato e lanciato dei gas lacrimogeni contro i manifestanti che oggi sono tornati a contestare il governo e la recente aggressione subita da alcuni attivisti. Lo riferisce la stampa locale, precisando che enormi folle si sono radunate nel pomeriggio a Sheung Wan, nel cuore del quartiere commerciale della città, iniziando a marciare per le strade e sfidando così il divieto della polizia, che ieri ha autorizzato un sit-in nel parco della zona, il Chater Garden, ma vietato di uscirvi. Secondo i media locali, alcune barricate sono state erette nelle strade del quartiere commerciale di Causeway Bay, bloccando i viali principali della città mentre i negozi hanno chiuso per misura di sicurezza. Altri gruppi di manifestanti si sono invece diretti verso l’Ufficio di collegamento del Governo cinese a Hong Kong, che è attualmente presidiato da un ingente dispiegamento di forze di polizia in tenuta anti sommossa. (segue) (Cip)